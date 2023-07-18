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(Ахманова(-старший)) Фекла
(Ахманова(-старший)) Фекла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ахманов Иван
Мать
Ахманова (Ахманова) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ахманов Иван
Мать:
Ахманова ?
Смерть
Неизвестно
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