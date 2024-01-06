Котогой Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котогой Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1995 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1956

Отец: Котогой Василий

Мать: Павлина

Рождение ребёнка
05.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новосёлов Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.1995

Дочь: Новосёлова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Новосёлов Валерий Николаевич

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