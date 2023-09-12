Егор Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ефросиния Егоровна
Мать ребёнка: Арина Анисимова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Никита Егоров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Анисимова
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1854