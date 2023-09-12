Егор Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ефросиния Егоровна

Мать ребёнка: Арина Анисимова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Никита Егоров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1854
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