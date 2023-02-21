Elsner Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Elsner Kurt
Отец ребёнка: Elsner ?
Рождение ребёнка
09.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Elsner ?
Bojen au, Landkreis Lissa, Posen, Deutschland
Смерть
1991