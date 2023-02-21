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Elsner Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1924 г.р.
1928 г.р.
1932 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Gertraud

Отец ребёнка: Elsner ?

Рождение ребёнка
1928

Сын: Elsner Kurt

Отец ребёнка: Elsner ?

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Elisabeth

Отец ребёнка: Elsner ?

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Elfride

Отец ребёнка: Elsner ?

Рождение ребёнка
09.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Elsner ?

Bojen au, Landkreis Lissa, Posen, Deutschland
Смерть
1991
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