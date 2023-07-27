Боляев Василий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боляев Игнат Васильевич
Мать: Боляева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии г.Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно