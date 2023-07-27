Боляев Василий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоляев Василий Игнатьевич

Боляев Василий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боляев Игнат Васильевич

Мать: Боляева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боляев Борис Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии г.Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно