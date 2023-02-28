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Лопатин Фока Михайлович

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Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Лопатин Михаил Тимофеевич

Мать: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лопатин Иона Фокич

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Юстина Фокиевна

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Наталия Фокична

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лопатин Семен Фокич

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лопатин Гаврил Фокич

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лопатин Григорий Фокич

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лопатин Петр Фокич

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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