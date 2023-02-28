Лопатин Фока Михайлович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Лопатин Михаил Тимофеевич
Мать: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Лопатин Иона Фокич
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Юстина Фокиевна
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наталия Фокична
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лопатин Семен Фокич
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лопатин Гаврил Фокич
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Лопатин Петр Фокич
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Алексеевна
Смерть
Неизвестно