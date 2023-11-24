Наумов Данил Степанович
Место рожденияКазахская ССР, Акмолинская обл., Молотовский р-н, с. Зиновьевка
Дата рождения15.09.1917
Дата смерти?.09.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1917
Отец: Наумов Степан
Мать: не указана
Казахская ССР, Акмолинская обл., Молотовский р-н, с. Зиновьевка
Рождение ребёнка
1946
Сын: Наумов Анатолий(Валерий) Данилович
Мать ребёнка: Наумова Елена
Рождение ребёнка
29.03.1947
Сын: Наумов Владимир Данилович
Мать ребёнка: Наумова Елена
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Немкова Нина Даниловна
Мать ребёнка: Наумова Елена
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Расова Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Наумова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Анатолий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.09.1979
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область