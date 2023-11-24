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Наумов Данил Степанович

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Место рождения

Казахская ССР, Акмолинская обл., Молотовский р-н, с. Зиновьевка

Дата рождения

15.09.1917

Дата смерти

?.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1917

Отец: Наумов Степан

Мать: не указана

Казахская ССР, Акмолинская обл., Молотовский р-н, с. Зиновьевка
Рождение ребёнка
1946

Сын: Наумов Анатолий(Валерий) Данилович

Мать ребёнка: Наумова Елена

Рождение ребёнка
29.03.1947

Сын: Наумов Владимир Данилович

Мать ребёнка: Наумова Елена

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Немкова Нина Даниловна

Мать ребёнка: Наумова Елена

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Расова Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Наумова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Анатолий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.09.1979
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
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