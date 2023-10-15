Аликова Рая Урузмаговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1958
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1958
Рождение ребёнка
03.08.1980
Дочь: Беджисова Залина Муратовна
Отец ребёнка: Беджисов Мурат Дзантемирович
Рождение ребёнка
13.11.1982
Дочь: Беджисова Алена Муратовна
Отец ребёнка: Беджисов Мурат Дзантемирович
Рождение ребёнка
18.03.1986
Отец ребёнка: Беджисов Мурат Дзантемирович
Бракосочетание
Неизвестно