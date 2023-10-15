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Аликова Рая Урузмаговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1958

Отец: Аликов Урузмаг Саламович

Мать: Темираева Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
03.08.1980

Дочь: Беджисова Залина Муратовна

Отец ребёнка: Беджисов Мурат Дзантемирович

Рождение ребёнка
13.11.1982

Дочь: Беджисова Алена Муратовна

Отец ребёнка: Беджисов Мурат Дзантемирович

Рождение ребёнка
18.03.1986

Сын: Беджисов Заур Муратович

Отец ребёнка: Беджисов Мурат Дзантемирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беджисов Мурат Дзантемирович

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