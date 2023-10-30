Курилов Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
?.05.1958
Дочь: Федосова Ирина
Мать ребёнка: Курилова Тамара Михайловна
Отец: ? Курилов.
Рождение ребёнка
1960
Сын: Курилов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Курилова Тамара Михайловна
Отец: ? Курилов.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1965