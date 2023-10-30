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Курилов Николай

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
1957

Жена: Курилова Тамара Михайловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
?.05.1958

Дочь: Федосова Ирина

Мать ребёнка: Курилова Тамара Михайловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Отец: ? Курилов.
Рождение ребёнка
1960

Сын: Курилов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Курилова Тамара Михайловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Отец: ? Курилов.
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
Около 1965
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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