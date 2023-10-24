Никитина-Шакиладзе Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина-Шакиладзе Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1982

Отец: Никитин Алексей Петрович

Мать: Никитина Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
24.10.2004

Дочь: Шакеладзе Елизавета Амирановна

Отец ребёнка: Шакеладзе Амиран Джульберович

Рождение ребёнка
07.10.2015

Дочь: Шакеладзе София Амирановна

Отец ребёнка: Шакеладзе Амиран Джульберович

Рождение ребёнка
08.10.2020

Сын: Шакеладзе Давид Амиранович

Отец ребёнка: Шакеладзе Амиран Джульберович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакеладзе Амиран Джульберович

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