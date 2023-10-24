Никитина-Шакиладзе Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1982
Отец: Никитин Алексей Петрович
Мать: Никитина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
24.10.2004
Дочь: Шакеладзе Елизавета Амирановна
Отец ребёнка: Шакеладзе Амиран Джульберович
Рождение ребёнка
07.10.2015
Дочь: Шакеладзе София Амирановна
Отец ребёнка: Шакеладзе Амиран Джульберович
Рождение ребёнка
08.10.2020
Сын: Шакеладзе Давид Амиранович
Отец ребёнка: Шакеладзе Амиран Джульберович
Бракосочетание
Неизвестно