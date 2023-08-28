Бельчик Гликерия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельчик Гликерия Григорьева

Бельчик Гликерия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1883

Дочь: Рабинка-Новик Анна Минова

Отец ребёнка: Рабинка-Новик Мина Марков

Рождение ребёнка
30.05.1888

Дочь: Рабинка-Новик Марфа Минова

Отец ребёнка: Рабинка-Новик Мина Марков

Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Рабинка-Новик Григорий Минов

Отец ребёнка: Рабинка-Новик Мина Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабинка-Новик Мина Марков

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close