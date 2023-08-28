Бельчик Гликерия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1883
Дочь: Рабинка-Новик Анна Минова
Отец ребёнка: Рабинка-Новик Мина Марков
Рождение ребёнка
30.05.1888
Дочь: Рабинка-Новик Марфа Минова
Отец ребёнка: Рабинка-Новик Мина Марков
Рождение ребёнка
05.08.1893
Сын: Рабинка-Новик Григорий Минов
Отец ребёнка: Рабинка-Новик Мина Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно