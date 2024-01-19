Шмаракова Клавдия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911
Крещение
17.03.1911
Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Церковь Воскресения Христова, Священник Михаил Фальковский, Дьякон Павел Мещерский
Восприемник
17.03.1911
Крестьянин Яков Георгиев
Восприемник
17.03.1911
Лукко, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Крестьянская жена Мария Иоаннова.
Смерть
Неизвестно