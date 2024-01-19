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Шмаракова Клавдия Георгиевна

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911

Отец: Шмараков Георгий Георгиев (Егорович)

Мать: Шмаракова Параскева Андреевна

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Крещение
17.03.1911
Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Церковь Воскресения Христова, Священник Михаил Фальковский, Дьякон Павел Мещерский
Восприемник
17.03.1911
Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Крестьянин Яков Георгиев
Восприемник
17.03.1911
Лукко, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Крестьянская жена Мария Иоаннова.
Смерть
Неизвестно
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