Ботов Иван
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1961
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Ботов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Казахстан
Рождение ребёнка
28.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2000