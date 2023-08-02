Ботов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботов Иван

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1961

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Ботов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Казахстан
Рождение ребёнка
28.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
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