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(Фаизова) Хабьямал
(Фаизова) Хабьямал
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.1935
Дата смерти
03.09.2006
Пол
Женский
Отец
Фаизов Аитбай
1881 г.р.
Мать
(Дочь Исянгильды) Зулейха
Дети
Не указаны
Добавил:
ИФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1935
Отец:
Фаизов Аитбай
Мать:
Зулейха
Смерть
03.09.2006
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