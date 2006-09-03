(Фаизова) Хабьямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаизова) Хабьямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1935

Дата смерти

03.09.2006

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1935

Отец: Фаизов Аитбай

Мать: Зулейха

Смерть
03.09.2006
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