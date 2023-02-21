Неретин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1919
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неретина Аделина Феликсовна
Рождение ребёнка
12.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неретина Аделина Феликсовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1980