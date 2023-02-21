Неретин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неретин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1919

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неретина Аделина Феликсовна

Рождение ребёнка
12.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неретина Аделина Феликсовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1980
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