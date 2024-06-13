Деманов Алексей 04.12.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деманов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
25.11.1998

Сын: Деманов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Косенко Ирина Анатольевна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
30.07.2003

Сын: Деманов Стивен Алексеевич

Мать ребёнка: Косенко Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
15.01.2016

Дочь: Деманова Алёна Алексеевна

Мать ребёнка: Косенко Ирина Анатольевна

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