Деманов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1998
Мать ребёнка: Косенко Ирина Анатольевна
Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
30.07.2003
Сын: Деманов Стивен Алексеевич
Мать ребёнка: Косенко Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
15.01.2016
Дочь: Деманова Алёна Алексеевна
Мать ребёнка: Косенко Ирина Анатольевна