Травин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.12.1998
Рождение ребёнка
07.10.1999
Сын: Травин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Травина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
30.11.2006
Дочь: Травина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Травина Наталья Николаевна