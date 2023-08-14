Травин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.12.1998

Жена: Травина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1999

Сын: Травин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Травина Наталья Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.11.2006

Дочь: Травина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Травина Наталья Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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