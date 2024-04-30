Дулаева Венера Ваноевна (Ивановна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидаков Мурат Григорьевич
Отец ребёнка: Сидаков Григорий Елбыздыхъоевич
Рождение ребёнка
10.12.1951
Сын: Сидаков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Сидаков Григорий Елбыздыхъоевич
Смерть
Неизвестно