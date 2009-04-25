Басалаева Миронова Таисья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева Миронова Таисья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1925

Дата смерти

25.04.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1947

Дочь: Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Иванович

Россия Кемеровская область Юргинский район село Томилово
Смерть
25.04.2009