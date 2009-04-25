Басалаева Миронова Таисья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1925
Дата смерти25.04.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1947
Дочь: Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Иванович
Россия Кемеровская область Юргинский район село Томилово
Смерть
25.04.2009