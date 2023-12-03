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Заборовская Нина Федотовна
Заборовская Нина Федотовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Заборовский Федот Васильевич
1898 г.р.
Мать
Заборовская (Рощупкина) Мария Ивановна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Заборовский Федот Васильевич
Мать:
Заборовская Мария Ивановна
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