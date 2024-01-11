(Тарзиманова) Фархия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарзиманова) Фархия

Место рождения

д. Измери Пичкасская вол. Спасского уезда Казанской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарипов Тарзиман Мулла

Мать: не указана

д. Измери Пичкасская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарифя

Отец ребёнка: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям

д.Карамалы(Исамбаево) Марасинская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газизя

Отец ребёнка: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям

д.Карамалы(Исамбаево) Марасинская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальмушев Ахлетдин

Отец ребёнка: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям

д.Карамалы(Исамбаево) Марасинская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальмушев Сагдетдин

Отец ребёнка: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям

д.Карамалы(Исамбаево) Марасинская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальмушев Хайретдин Мулла

Отец ребёнка: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям

д.Карамалы(Исамбаево) Марасинская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям

Смерть
Неизвестно
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