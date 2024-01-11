(Тарзиманова) Фархия
Место рожденияд. Измери Пичкасская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарипов Тарзиман Мулла
Мать: не указана
д. Измери Пичкасская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарифя
Отец ребёнка: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям
д.Карамалы(Исамбаево) Марасинская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газизя
Отец ребёнка: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям
д.Карамалы(Исамбаево) Марасинская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальмушев Ахлетдин
Отец ребёнка: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям
д.Карамалы(Исамбаево) Марасинская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальмушев Сагдетдин
Отец ребёнка: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям
д.Карамалы(Исамбаево) Марасинская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальмушев Хайретдин Мулла
Отец ребёнка: Сальмушев Сейфетдин Бин Абдуссалям
д.Карамалы(Исамбаево) Марасинская вол. Спасского уезда Казанской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно