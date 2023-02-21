Рогалёв Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалёв Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогалев Иван Иванович

Мать: Рогалева Зоя Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогалев Александр Александрович

Мать ребёнка: Рогалева Любовь Альбертовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогалева Анна Александровна

Мать ребёнка: Рогалева Любовь Альбертовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогалева Любовь Альбертовна

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