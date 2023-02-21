Рогалёв Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогалев Иван Иванович
Мать: Рогалева Зоя Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогалев Александр Александрович
Мать ребёнка: Рогалева Любовь Альбертовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогалева Анна Александровна
Мать ребёнка: Рогалева Любовь Альбертовна
Бракосочетание
Неизвестно