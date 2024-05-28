Гись Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1975
Отец: Гись Алексей
Мать: Губа (Иванченко) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1998
Дочь: Гись Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Гись (Санина) Ольга Николаевна
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.2006
Дочь: Гись Софья Андреевна
Мать ребёнка: Гись (Санина) Ольга Николаевна