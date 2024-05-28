Гись Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гись Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1975

Отец: Гись Алексей

Мать: Губа (Иванченко) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гись (Санина) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
24.08.1998

Дочь: Гись Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Гись (Санина) Ольга Николаевна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.2006

Дочь: Гись Софья Андреевна

Мать ребёнка: Гись (Санина) Ольга Николаевна

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