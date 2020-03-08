Татаринова Аня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринова Аня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1986

Дата смерти

08.03.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь
Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь
Смерть
08.03.2020
Севастополь
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