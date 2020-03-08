Татаринова Аня
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1986
Дата смерти08.03.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Севастополь
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Севастополь
Смерть
08.03.2020
Севастополь