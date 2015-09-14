Хренов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2015

Отец: Хренов Дмитрий Владимирович

Мать: Хренова Юлия Сергеевна

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