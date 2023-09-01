Соловова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1978

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1978

Отец: Соловов НИКОЛАЙ Николаевич

Мать: не указана

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