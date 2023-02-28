Головина (Черемухина) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Черемухина) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1955

Отец: Черемухин Алексей Васильевич

Мать: Черемухина Клавдия Николаевна

Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1983

Дочь: Тимербаева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Головин Николай Александрович

Бракосочетание
04.07.1986

Муж: Головин Николай Александрович

Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1986

Дочь: Латеева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Головин Николай Александрович

Рождение ребёнка
11.02.1988

Дочь: Григорьева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Головин Николай Александрович

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