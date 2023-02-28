Головина (Черемухина) Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1955
Рождение ребёнка
27.04.1983
Дочь: Тимербаева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Головин Николай Александрович
Бракосочетание
04.07.1986
Рождение ребёнка
17.11.1986
Дочь: Латеева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Головин Николай Александрович
Рождение ребёнка
11.02.1988
Дочь: Григорьева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Головин Николай Александрович