Березикова (Ерохина) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1960
Отец: Ерохин Борис Петрович
Мать: Ерохина Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
22.05.1978
Дочь: Клепова Наталия Александровна
Отец ребёнка: Березиков Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
24.04.1981
Дочь: Цукерман Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Березиков Александр Евгеньевич
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.02.1988
Дочь: Анашкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Березиков Александр Евгеньевич