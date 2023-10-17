Березикова (Ерохина) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березикова (Ерохина) Татьяна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1960

Отец: Ерохин Борис Петрович

Мать: Ерохина Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
22.05.1978

Дочь: Клепова Наталия Александровна

Отец ребёнка: Березиков Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
24.04.1981

Дочь: Цукерман Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Березиков Александр Евгеньевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.02.1988

Дочь: Анашкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Березиков Александр Евгеньевич

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