Замчалина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1911
Дочь: Сапрыкина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Замчалин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замчалина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Замчалин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замчалин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Замчалин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замчалин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Замчалин Василий
Смерть
Неизвестно