Замчалина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замчалина Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1911

Дочь: Сапрыкина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Замчалин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замчалина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Замчалин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замчалин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Замчалин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замчалин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Замчалин Василий

Смерть
Неизвестно
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