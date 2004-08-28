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Бондаренко Софья Андреевна
Бондаренко Софья Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.2004
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Мезенцева Ирина Валерьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2004
Отец: не указан
Мать:
Мезенцева Ирина Валерьевна
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