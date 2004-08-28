Бондаренко Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Софья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2004

Отец: не указан

Мать: Мезенцева Ирина Валерьевна