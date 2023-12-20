Визгалова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Визгалова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: Михеева Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Визгалов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Визгалова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Визгалов Григорий Федорович

Верхняя Маза
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Визгалов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Визгалова Анна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1978
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