Визгалова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1918
Дочь: Михеева Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Визгалов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Визгалова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Визгалов Григорий Федорович
Верхняя Маза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Визгалов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Визгалова Анна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1978