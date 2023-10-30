Мария Кириллова
Место рождения
Дата рождения01.08.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1871 ст.
Отец: Кирилл Васильев
Мать: Ксения Васильева
Восприемник д. Мироново крест.жена Ирина Филипова
Бракосочетание
30.01.1898 ст.
Муж: Иван Прокопьев
Ивановское, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Невесте и жениху по 27 лет. Поручители д. Шолгумзь Иван Егоров и Евлампий Прокопьев. Д.Окинино Назарий Кириллов. Георгиевская Вадбольская церковь.
Смерть
Неизвестно