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Мария Кириллова

Место рождения

Акинино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.08.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1871 ст.

Отец: Кирилл Васильев

Мать: Ксения Васильева

Акинино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Мироново крест.жена Ирина Филипова
Бракосочетание
30.01.1898 ст.

Муж: Иван Прокопьев

Ивановское, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Невесте и жениху по 27 лет. Поручители д. Шолгумзь Иван Егоров и Евлампий Прокопьев. Д.Окинино Назарий Кириллов. Георгиевская Вадбольская церковь.
Смерть
Неизвестно
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