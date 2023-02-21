Кабаргин Перт Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабаргин Перт Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабаргин Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабаргина Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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