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Голубкин Василий Михайлович
Голубкин Василий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Голубкин Михаил Семёнович
1935 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Голубкин Михаил Семёнович
Мать: не указана
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