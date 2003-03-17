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Карасев Валерий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1938

Дата смерти

17.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1938

Отец: Карасев Федор Афанасьевич

Мать: Анна Александровна

Рождение ребёнка
27.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карасева Анна

Рождение ребёнка
03.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карасева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева Анна

Смерть
17.03.2003
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