Карасев Валерий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1938
Дата смерти17.03.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1938
Отец: Карасев Федор Афанасьевич
Мать: Анна Александровна
Рождение ребёнка
27.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карасева Анна
Рождение ребёнка
03.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карасева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карасева Анна
Смерть
17.03.2003