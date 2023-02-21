Лихачёва (Смольникова) Евгения (Елена) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва (Смольникова) Евгения (Елена) Иосифовна

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Место рождения

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1875 и 1876

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
24.01.1894

Муж: не указан

Вознесенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897
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