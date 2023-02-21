Лихачёва (Смольникова) Евгения (Елена) Иосифовна
Место рождения(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1875 и 1876
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
24.01.1894
Муж: не указан
Вознесенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897