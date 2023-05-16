Алексей Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1792 и 1794 ст.
Дата смерти08.12.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1794 ст.
Отец: Антон Михайлов
Мать: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
27.02.1818 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Гликерия Пантелеева
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823 ст.
Сын: Агафон Алексеев
Мать ребёнка: Гликерия Пантелеева
Рождение ребёнка
02.06.1823 ст.
Сын: Федор Алексеев
Мать ребёнка: Гликерия Пантелеева
Рождение ребёнка
08.04.1826 ст.
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Петр Алексеев
Мать ребёнка: Гликерия Пантелеева
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Петр Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
13.01.1835 ст.
Сын: Максим Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Порфирий Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
07.01.1842 ст.
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
15.02.1845 ст.
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Венедиктова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Пантелеева
Смерть
08.12.1858 ст.
Причина смерти: горячкою