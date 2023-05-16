Алексей Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1792 и 1794 ст.

Дата смерти

08.12.1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1769 и 1770 г.р.

Мать

Между 1768 и 1769 г.р.

Жена

1796 г.р.
1796 г.р.
Между 1806 и 1808 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1794 ст.

Отец: Антон Михайлов

Мать: Ксения Герасимова

Рождение ребёнка
27.02.1818 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Гликерия Пантелеева

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823 ст.

Сын: Агафон Алексеев

Мать ребёнка: Гликерия Пантелеева

Рождение ребёнка
02.06.1823 ст.

Сын: Федор Алексеев

Мать ребёнка: Гликерия Пантелеева

Рождение ребёнка
08.04.1826 ст.

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Петр Алексеев

Мать ребёнка: Гликерия Пантелеева

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Петр Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
13.01.1835 ст.

Сын: Максим Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Порфирий Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
07.01.1842 ст.

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
15.02.1845 ст.

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Венедиктова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Пантелеева

Смерть
08.12.1858 ст.
Причина смерти: горячкою