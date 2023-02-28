Булгаков Валентин Федорович
Место рождения
Дата рождения25.11.1886
Дата смерти22.09.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1906 по 1910
Место жительства
С 1910
Место жительства
С 1923 по 1941
Прага
Место жительства
По 1923
Место жительства
С 1941 по 1945
Вайсенбург (лагерь, сегодня Вайсенбург-ин-Байерн)
Место жительства
С 1945 по 1948
Прага
Место жительства
С 1948
Смерть
22.09.1966