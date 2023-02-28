Булгаков Валентин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгаков Валентин Федорович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

25.11.1886

Дата смерти

22.09.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Место жительства
С 1906 по 1910
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1910
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1923 по 1941
Прага
Место жительства
По 1923
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1945
Вайсенбург (лагерь, сегодня Вайсенбург-ин-Байерн)
Место жительства
С 1945 по 1948
Прага
Место жительства
С 1948
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
22.09.1966
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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