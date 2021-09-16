Фельдман Мендель Лейбович
мужской, родился 1873, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
умер 1946, г.Баку, Азербайджан
Супруги
Фельдман Сара ИссеровнаНеизвестно г.р.
Дети
Фельдман Петр (Пейсах) Максимович27.11.1899 ст. г.р.
Хотилова (Фельдман) Елена (Ента) Марковна03.11.1903 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фельдман Сара Иссеровна
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.
Сын: Фельдман Петр (Пейсах) Максимович
Мать ребёнка: Фельдман Сара Иссеровна
г.Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.
Дочь: Хотилова (Фельдман) Елена (Ента) Марковна
Мать ребёнка: Фельдман Сара Иссеровна
г.Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мительман (Фельдман) Рахиль Марковна
Мать ребёнка: Фельдман Сара Иссеровна
г.Баку, Азербайджан
Смерть
1946
г.Баку, Азербайджан