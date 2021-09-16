Фельдман Мендель Лейбович 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фельдман Мендель Лейбович

Автор
СФ
Фельдман С.

мужской, родился 1873, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

умер 1946, г.Баку, Азербайджан

Супруги
Фельдман Сара ИссеровнаНеизвестно г.р.
Дети
Фельдман Петр (Пейсах) Максимович27.11.1899 ст. г.р.
Хотилова (Фельдман) Елена (Ента) Марковна03.11.1903 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фельдман Сара Иссеровна

Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.

Сын: Фельдман Петр (Пейсах) Максимович

Мать ребёнка: Фельдман Сара Иссеровна

г.Баку, Азербайджан

Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.

Дочь: Хотилова (Фельдман) Елена (Ента) Марковна

Мать ребёнка: Фельдман Сара Иссеровна

г.Баку, Азербайджан

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мительман (Фельдман) Рахиль Марковна

Мать ребёнка: Фельдман Сара Иссеровна

г.Баку, Азербайджан

Смерть
1946
г.Баку, Азербайджан

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