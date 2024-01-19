Константинов Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1790 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Константинов Артемий Димитриевич
Мать ребёнка: Константинова Анна Гавриловна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
Около 02.11.1818 ст.
Сын: Константинов Лука Дмитриевич
Мать ребёнка: Константинова Анна Гавриловна
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №815, стр. 82
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Константинов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Константинова Анна Гавриловна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Константинов Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Константинова Анна Гавриловна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно