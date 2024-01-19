Константинов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Дмитрий Андреевич

Константинов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Константинов Андрей Стефанович

Мать: Константинова Наталья Петровна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Константинов Артемий Димитриевич

Мать ребёнка: Константинова Анна Гавриловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
Около 02.11.1818 ст.

Сын: Константинов Лука Дмитриевич

Мать ребёнка: Константинова Анна Гавриловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №815, стр. 82
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Константинов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Константинова Анна Гавриловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Константинов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Константинова Анна Гавриловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close