Куликов Павел Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1983
Отец: Куликов Валерий Павлович
Мать: Куликова Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
11.10.2014
Дочь: Куликова София Павловна
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Александровна