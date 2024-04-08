Куликов Павел Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Павел Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

2014 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1983

Отец: Куликов Валерий Павлович

Мать: Куликова Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
11.10.2014

Дочь: Куликова София Павловна

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Александровна

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