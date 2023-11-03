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Темников Михайло Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

10.06.1786

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Темников Василий Макаров

Мать: Темникова Степанида Родионова

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Темникова1, Карташева2 Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Темников Иван Михайлов

Мать ребёнка: Темникова1, Карташева2 Анисья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова1, Карташева2 Анисья Яковлева

Смерть
10.06.1786
Дубровное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
24 года. не приобщен
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