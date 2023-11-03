Темников Михайло Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти10.06.1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Темникова1, Карташева2 Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Темникова1, Карташева2 Анисья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1786
Дубровное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
24 года. не приобщен