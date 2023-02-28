Костюченкова-Чернухина Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюченкова-Чернухина Христина Ивановна

Костюченкова-Чернухина Христина Ивановна

avatar

Место рождения

Верхняя Груня, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Груня, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Денисович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Костюченкова-Чернухина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Денисович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Костюченкова-Чернухина Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Денисович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Костюченкова-Чернухина Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Денисович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченков-Чернухин Иван Денисович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close