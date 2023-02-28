Костюченкова-Чернухина Христина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Денисович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Костюченкова-Чернухина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Денисович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Костюченкова-Чернухина Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Денисович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Костюченкова-Чернухина Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно