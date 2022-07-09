Котельников Глеб Евгеньевич 30.01.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котельников Глеб Евгеньевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.01.1872, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 22.11.1944

Отец
Котельников Евгений ГригорьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Котельникова (Волкова) Юлия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1872

Отец: Котельников Евгений Григорьевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова (Волкова) Юлия Васильевна

Смерть
22.11.1944

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