Котельников Глеб Евгеньевич
мужской, родился 30.01.1872, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 22.11.1944
ОтецКотельников Евгений ГригорьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Котельникова (Волкова) Юлия ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1872
Отец: Котельников Евгений Григорьевич
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1944