Ткачиха Марина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачиха Марина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Ткач Василь Гаврилов

Отец ребёнка: не указан

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Ткач Ефим Гаврилов

Отец ребёнка: не указан

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Яков Гаврилов

Отец ребёнка: не указан

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Ткач Семен Гаврилов

Отец ребёнка: не указан

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Ткач Фома Гаврилов

Отец ребёнка: не указан

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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