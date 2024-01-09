Ткачиха Марина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Ткач Василь Гаврилов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Ткач Ефим Гаврилов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Яков Гаврилов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Сын: Ткач Семен Гаврилов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Сын: Ткач Фома Гаврилов
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно