Шумова Александра Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1884 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Шумов Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
26.04.1893 ст.
Отец ребёнка: Шумов Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.
Дочь: Шумова Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Шумов Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.
Дочь: Шумова Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Шумов Гавриил Егорович
Смерть
Неизвестно