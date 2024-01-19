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Шумова Александра Афанасьева

Место рождения

Алексино, Рузский, Московская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
28.10.1884 ст.

Муж: Шумов Гавриил Егорович

Алексино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.1891 ст.

Сын: Шумов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Шумов Гавриил Егорович

Лыщиково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1893 ст.

Сын: Шумов Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Шумов Гавриил Егорович

Лыщиково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Дочь: Шумова Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Шумов Гавриил Егорович

Лыщиково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.

Дочь: Шумова Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Шумов Гавриил Егорович

Лыщиково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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