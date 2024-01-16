Бондарев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Журавлева Екатерина
Мать ребёнка: Бондарева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Дуня
Мать ребёнка: Бондарева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пенчукова Пинчукова Степанида
Мать ребёнка: Бондарева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петькова Паша (Пелагея)
Мать ребёнка: Бондарева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Справцева Лукерья
Мать ребёнка: Бондарева Анна
Смерть
Неизвестно
Фёдоровка