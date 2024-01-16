Бондарев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Журавлева Екатерина

Мать ребёнка: Бондарева Анна

Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Иван Борисович

Мать ребёнка: Бондарева Анна

Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Дуня

Мать ребёнка: Бондарева Анна

Лысые, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пенчукова Пинчукова Степанида

Мать ребёнка: Бондарева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петькова Паша (Пелагея)

Мать ребёнка: Бондарева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Справцева Лукерья

Мать ребёнка: Бондарева Анна

Смерть
Неизвестно
Фёдоровка
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