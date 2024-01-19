Слюсар Василий (Василь) Ионович (Іонович)
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Слюсар Иона
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Сын: Слюсар Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Слюсар Мелания Лаврентьевна
Арест
25.03.1930
Арестован Киевским окружным отделом ГПУ
Осуждение
12.04.1930
Статья обвинения: 54-10 УК УССР, 54-11 УК УССР Орган, вынесший приговор: Особое Совещание при Коллегии ГПУ УССР Приговор: дело прекращено, из-под стражи освобождён
Место жительства
1930
Место жительства на момент ареста
Работа или профессия
1930
Хлебороб, крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Сведения о реабилитации отсутствуют
Смерть
Неизвестно