Слюсар Василий (Василь) Ионович (Іонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсар Василий (Василь) Ионович (Іонович)

Место рождения

Мазинки, Київська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Слюсар Иона

Мать: не указана

Мазинки, Київська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Сын: Слюсар Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Слюсар Мелания Лаврентьевна

Арест
25.03.1930
Мазинки, Київська область
Арестован Киевским окружным отделом ГПУ
Осуждение
12.04.1930
Статья обвинения: 54-10 УК УССР, 54-11 УК УССР Орган, вынесший приговор: Особое Совещание при Коллегии ГПУ УССР Приговор: дело прекращено, из-под стражи освобождён
Место жительства
1930
Мазинки, Київська область
Место жительства на момент ареста
Работа или профессия
1930
Мазинки, Київська область
Хлебороб, крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слюсар Мелания Лаврентьевна

Реабилитация осужденного
Неизвестно
Сведения о реабилитации отсутствуют
Смерть
Неизвестно
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