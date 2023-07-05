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Лукьяненко Кирилл Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1974

Отец: Лукьяненко Анатолий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.2003

Сын: Лукьяненко Глеб Кириллович

Мать ребёнка: Гецелева Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
05.07.2011

Сын: Лукьяненко Тимафей Кириллович

Мать ребёнка: Гецелева Екатерина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гецелева Екатерина Борисовна