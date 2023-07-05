Лукьяненко Кирилл Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1974
Отец: Лукьяненко Анатолий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.2003
Сын: Лукьяненко Глеб Кириллович
Мать ребёнка: Гецелева Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
05.07.2011
Сын: Лукьяненко Тимафей Кириллович
Мать ребёнка: Гецелева Екатерина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно