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Язев Федор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1836

Дата смерти

11.05.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1836

Отец: Язев Ефимий Авраамович

Мать: Язева Татиана Яковлевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Язев Николай Федорович

Мать ребёнка: Язева Евдокия Константиновна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.12.1858

Сын: Язев Василий Федорович

Мать ребёнка: Язева Евдокия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язева Евдокия Константиновна

Смерть
11.05.1859
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