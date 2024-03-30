Язев Федор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1836
Дата смерти11.05.1859
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1836
Отец: Язев Ефимий Авраамович
Мать: Язева Татиана Яковлевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Язева Евдокия Константиновна
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.12.1858
Мать ребёнка: Язева Евдокия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1859